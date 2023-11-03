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Ekonomi

Dünyanın en lüks otomobilleri İstanbul'da vitrine çıktı

Dünyanın en lüks otomobilleri olarak kabul edilen Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari ve Porsche gibi ünlü markaların araçları İstanbul'da meraklılarıyla buluştu.

Ergin Garip  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Dünyanın en lüks otomobilleri İstanbul'da vitrine çıktı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Dünyanın en pahalı araba modelleri arasında bulunan, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla dikkati çeken lüks otomobiller, İstMarina AVM'de görücüye çıktı.

Etkinlikte, aralarında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche'un bulunduğu milyon dolarlık arabalar, meraklılarıyla buluştu.

Ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Rolls Royce'un Spectre, Bentley'in Continental, Ferrari'nin F12 ve 458, Maserati'nin Laventa ve Corvette C7 modelleri de sergileniyor.

Lamborghini Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle, Mercedes ise SLS AMG ve Brabus araçlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Porsche'un GT2 modelinin de sergilendiği etkinlik, yarın sona erecek.

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