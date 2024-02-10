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Ekonomi

Dünyadaki sevgililere 70 milyon dal Türk çiçeği

Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ağırlıklı Avrupa olmak üzere 30 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Dünyadaki sevgililere 70 milyon dal Türk çiçeği Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda, ocak ayının son haftalarında başlayan "Sevgililer Günü" hareketliliğinde, yurt dışı satışları için sona gelindi. Dünyanın dört bir yanındaki sevgililer için hazırlanan rengarenk özel kesme çiçek koleksiyonları, paketlenerek yola çıktı. İç piyasa için ise seralardaki hummalı çalışma devam ediyor.

Sevgililer için 7 milyon dolarlık ihracat

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, AA muhabirine, Sevgililer Günü için yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını söyledi.

Bu özel gün için 70 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini dile getiren Dumancı, bunun karşılığında 7 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağladıklarını bildirdi.

Geçen yılla aynı seviyelerde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Dumancı, "Yurt dışı satışlarında Avrupa ülkeleri başta geliyor. Büyük bir bölümünü İngiltere ve Hollanda alıyor. Bunların dışında Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de ciddi talepler alıyoruz." dedi.

Çiçek sektörünün Sevgililer Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günlerde daha hareketli olduğuna işaret eden Dumancı, her özel güne göre farklı renklerde üretim yapıldığını kaydetti.

14 Şubat'a özel kırmızı ağırlıklı üretim yapıldığını anlatan Dumancı, "İhracatta en önemli ürünümüz karanfil. Sevgililer Günü için yüzde 60'a yakın kırmızı karanfil üretimimiz oldu. Sevgiyi ifade ettiği için 14 Şubat'ta daha çok kırmızı renk tercih ediliyor." diye konuştu.

Dumancı, sera ve yayla üretimiyle 12 ay boyunca yurt dışı satışı yapabildiklerini ve sektör olarak bu yıl 180 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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