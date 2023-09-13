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Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, küresel ticarette parçalı bir görünüm var

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel gerilimlerin etkisiyle rakip ticaret ilişkilerinin küresel ticarette parçalı bir görünümün oluşmasına neden olduğunu bildirdi.

Gökhan Kurtaran  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, küresel ticarette parçalı bir görünüm var

Londra

DTÖ'den yapılan açıklamada, küresel gerilimler nedeniyle ülkeler arasında ticari ilişkilerin parçalı bir yapı sergilediği belirtilerek, yine de bu eğilimin küreselleşmenin tersine döndüğünü söylemek için erken bir safha olduğu belirtildi.

Açıklamada, küresel gerilimler nedeniyle ülkeler arasında tek taraflı ticaret kısıtlamalarının gözlemlendiğine işaret edildi.

DTÖ açıklamasında, "Üretimi büyük pazarlara yaklaştırmak veya benzer düşünen ülkelerle üretim ağlarını güçlendirmek gibi diğer stratejiler, küresel ekonominin bölgesel ve jeopolitik hatlar boyunca parçalanmasına yol açacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, karşılıklı ticaretin 2022'de rekor seviyeye ulaştığı ABD ve Çin arasında bile ticaretin büyümesini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, arz kıtlığı ve gıda fiyatlarında keskin artış yaşanması yönündeki tahminlerin ise gerçekleşmediği kaydedildi.

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