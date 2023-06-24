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Ekonomi

Dünya Odalar Kongresi'nden Gaziantep, Ankara ve THY'ye ödül

Dünyanın birçok ülkesinden odaların projeleriyle yarıştığı 13. Dünya Odalar Kongresi'nde Gaziantep Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası birincilik ödülüne değer görüldü.

Behlül Çetinkaya  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Dünya Odalar Kongresi'nden Gaziantep, Ankara ve THY'ye ödül

Londra

İsviçre'nin Cenevre kentinde 100'ün üzerinde ülkeden odaların katıldığı 13. Dünya Odalar Kongresi "Çok taraflılık yoluyla barış ve refaha ulaşmak" temasıyla düzenlendi.

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen kongre kapsamında yapılan yarışmada 4 kategoriden 3'ünde finale İstanbul, Ankara ve Gaziantep Ticaret Odaları kalırken Gaziantep ve Ankara Ticaret Odaları kategorilerinde birincilik ödülü kazandı.

Gaziantep Ticaret Odası, hazırladığı Kadın Girişimi ve Kooperatiflerinin Desteklenmesi projesiyle "En İyi Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde birinci olurken Ankara Ticaret Odası, ATONET Üye Hizmet Platformu projesiyle "En İyi Oda İnovasyon Modeli Projesi" kategorisinde birinci oldu.

THY'nin Cenevre Sanayi ve Ticaret Odasının özel sponsorluk ödülüne layık görüldüğü yarışmada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ise İSO Mesleki Eğitim projesiyle "En İyi Ortaklık Projesi" kategorisinde finale çıkma başarısı gösterdi.

Ödül törenine Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan da katıldı.

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