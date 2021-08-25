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Ekonomi

Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu

Dünya Bankası, Afganistan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu açıkladı.

Dilara Zengin   | 25.08.2021
Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu

Washington DC

Dünya Bankası Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumdan ve özellikle kadınlar için ülkenin kalkınma beklentileri üzerindeki etkilerinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politika ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bankanın uluslararası toplum ve kalkınma ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, zor elde edilen kalkınma kazanımlarını korumak ve Afganistan halkını desteklemeye devam etmek için yolların araştırıldığı aktarıldı.

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