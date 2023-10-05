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Ekonomi

DTÖ küresel ticarette 2023 büyüme tahminini düşürdü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle yüzde 1,7'den 0,8'e çekti.

Bahattin Gönültaş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
DTÖ küresel ticarette 2023 büyüme tahminini düşürdü

Berlin

DTÖ, küresel ticaretin görünümü ve istatistiklere ilişkin ekim ayı raporunu yayımladı.

Raporda, 2023 yılı için küresel mal ticareti büyümesine ilişkin tahminin, yapışık yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, Çin emlak piyasasındaki sıkıntılar ve Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilemesi nedeniyle yüzde 1,7'den 0,8'e revize edildiği bildirildi.

Ekonomilerin gelecek yıl istikrarlı büyümesiyle birlikte küresel mal ticaretinin 2024'te yüzde 3,3 artacağı tahmin edildi.

Örgüt, nisan ayındaki tahmininde gelecek yıl için 3,2'lik büyüme öngörmüştü.

DTÖ raporunda, küresel ticaretteki yavaşlamanın geniş tabanlı olduğuna, başta demir-çelik, Telekom ekipmanları ve tekstil olmak üzere daha fazla sayıda ülke ve ürünü kapsadığına ve ticareti etkileyecek risklerin dengeli seyrettiğine dikkat çekildi.

DTÖ'nün tahminlerinin hizmet ticaretini kapsamadığının hatırlatıldığı raporda, 2022'de uluslararası turizmde yaşanan güçlü toparlanmanın ardından büyümenin yavaşladığı belirtildi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ticarette beklenen yavaşlamanın endişe kaynağı olduğunu, çünkü bunun dünya çapında, özellikle de yoksul ülkelerdeki insanların yaşam standartlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Okonjo-Iweala, "Küresel ekonominin parçalanması bu zorlukları daha da artıracaktır. Bu nedenle DTÖ üyeleri ticarette korumacılıktan kaçınarak ve daha dirençli ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi teşvik ederek küresel ticaret çerçevesini güçlendirme fırsatını değerlendirmelidir. Küresel ekonomi ve özellikle de yoksul ülkelerin ekonomisi istikrarlı, açık, öngörülebilir, kurallara dayalı ve adil bir çok taraflı ticaret sistemi olmadan toparlanmakta zorlanacaktır." ifadelerini kullandı.

DTÖ Başekonomisti Ralph Ossa ise verilerin jeopolitik gerilimlere bağlı olarak küresel ticaretin parçalandığına dair bazı işaretler gösterdiğini belirterek, “Pozitif ihracat ve ithalat hacmi büyümesi 2024 yılında yeniden başlayacaktır ancak tetikte olmaya devam etmeliyiz." yorumunu yaptı.

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