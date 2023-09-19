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Ekonomi, Savunma sanayisi

Dronların korkulu rüyası İLTER ihracatta hız kesmiyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde dron tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geliştirilen elektronik harp çözümü İLTER ihracattaki başarısını sürdürüyor.

Göksel Yıldırım  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Dronların korkulu rüyası İLTER ihracatta hız kesmiyor

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Boğaziçi Savunma tarafından yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ürün ailesi, sahada ortaya koyduğu performansla yurt içinde ve dışında talep görmeye devam ediyor.

İLTER'i 10'dan fazla ülkeye ihraç etmeyi başaran Boğaziçi Savunma, daha önce ürün sağladığı Azerbaycan'a yeni dron karşı tedbir sistemleri ihracatı yaptı.

Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı temsilcileriyle Türkiye'de yapılan testlerin ardından İLTER J250 Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ile İLTER HP Mobil Yüksek Güçlü GNSS Yanıltma ve ISM Engelleme Sistemi modellerinin teslimatı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'dan alınan farklı sistem talepleri de önümüzdeki günlerde ihtiyaç makamlarına sunulacak.

İLTER ailesinin yeni üyesi İLTER J250 Dron Tespit ve Engelleme Sistemi, sahip olduğu RF sensörler ile döner veya sabit kanatlı mini/mikro dronlara karşı tam otomatik tespit, karıştırma ve yanıltma görevlerini yerine getiriyor.

Toplamda 250 vattan yüksek çıkış gücüne sahip sistem, dahili bataryasıyla mobil ve sabit yerleşkeler için geliştirildi.

Çoklu dron saldırılarına karşı 360 derece algılama ve engelleme yeteneğine sahip sistem, 8 kilometreye kadar algılama gerçekleştirebiliyor, GNSS bantlarında koordinat yanıltma yapabiliyor.

Koordinat yanıltma (spoofing) özelliği sayesinde otonom uçuş yapan tehditlerin engellenmesi amacıyla sahte GNSS sinyalleri yayan sistem, tehdidi korunan bölgeden istenilen koordinatlara uzaklaştırabiliyor.

İLTER HP Mobil Yüksek Güçlü GNSS Yanıltma ve ISM Engelleme Sistemi ise uzun etki menzili ve mobil olmasıyla güvenli bölgelerden 80 kilometreye kadar hedef noktalara karıştırma/engelleme yapabiliyor.

Sistemin etki altına aldığı hedef noktaları hesaplayan görüş hattı yazılımı ile sistem üzerindeki antenler hedefe otomatik olarak yöneliyor ve kayıpsız karıştırma, köreltme ve aldatma gerçekleştirilebiliyor. 4X4 kapalı kasa araç üzerine kurulu sistem, 24 saat kesintisiz çalışabiliyor.


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