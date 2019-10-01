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Ekonomi

Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası faaliyete geçirildi.

Murat Birinci   | 01.10.2019
Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

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