Dosso Dossi Fashion Show tekstilde yurt dışına açılan kapı oldu
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show'un 30 bin kişinin istihdamını sağladığını belirterek, "Buradaki tüm firmaların yurt dışına açılan kapısı." dedi.
Antalya
Eraslan, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da düzenledikleri defilenin ardından Victoria's Secret'in ünlü mankenlerinden baş manken Frida Aasen ile basın toplantısı düzenledi.
Eraslan, hem sürdürülebilirlik hem kuraklığı tema edinen dünyaya da yaşanılan susuzluğu, sıkıntılı süreci anlatan mesaj içerikli bir defile olduğunu söyledi.
Fuara ve defileye 120 firmanın katıldığını bildiren Eraslan, "Her firmanın ayrı kreasyonları ve ürünleri vardı. Bunlar da kendilerini ifade edecek ürünleri sergilediler, fuarımızda ve defilemizde. Buradan dünyaya açılan bir kapı gibi firmalar ürünlerini dünyaya sunuyorlar." diye konuştu
Dosso Dossi Fashion Show'un ülkeye kazandırılan önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Eraslan, ihracata dönük katma değerli ürünler pazarladıklarına dikkati çekti.
Eraslan, tekstil önderleri olarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için defilede etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kızlarımız kırmızı beyaz giymiş oldular. İlk defa podyuma sadece 100. yıl olduğu için çıkma istediğim oldu. İyi ki de yaptım, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum." dedi.
Modayı reklam aracı olarak kullandıklarının altını çizen Eraslan, Türkiye'nin dünyada beşinci iyi üretici olduğunu hatırlatarak, ülkeye gelen modellerin sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin tanıtımını yaptığını vurguladı.
Eraslan, altı ayda bir fuarı yenilediklerine değinerek, "Dosso Dossi Fashion Show artık duramaz, 30 bin kişinin istihdamını sağlıyor. Buradaki tüm firmaların yurt dışına açılan kapısı. Kendilerini yurt dışında markalaştırmak adına yaptıkları tanıtımlar bunlar. Üzerine koyarak faaliyetlerimizi büyütmek istiyoruz." dedi.
"Turizme de ciddi katkı sağlıyor"
Bölgeye çok ciddi tanıtım sağladıklarını ifade eden Eraslan, organizasyonlarının turizme de çok ciddi katkı sağladığını aktardı.
Dosso Dossi olarak ihracatta 30. sırada olduklarını bildiren Eraslan, "100 milyonu aşkın ihracat rakamlarımız oluşuyor. Firmaların artması daha fazla ihracat yapmamıza vesile olacaktır." ifadesini kullandı.
Organizasyona ilk başladıklarında 5-6 ülkeden 45-50 kişilik gruplar katıldığını hatırlatan Eraslan, şöyle devam etti:
"Şimdi 4-5 bin kişilere ulaştık. Firma sayısı da 9-10 iken şu anda 120 firmaya geldik. 40 ülke 200 şehirden insanlar geliyor bu organizasyona. Filistin'den, İsrail'den, Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan da insanlar var. Burada güzel aile çatısı var. Herkes burada ticaretini yapıyor, faaliyetlerini sürdürüyor. Burası çok önemli ticari yer. Bazı sorunlar gelip geçici diye bakıyoruz. Ukraynalılar, Ruslar da bu çatı altında faaliyetlerini yapmaya devam ediyorlar."
Eraslan, organizasyonları öz sermayeleriyle yürüttüklerini sözlerine ekledi.
"Merhaba Türkiye"
Defilenin baş mankeni Frida Aasen da Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek, defilede çok iyi zaman geçirdiğini, organizasyonun mesaj içermesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.
İklim değişikliğiyle ilgili moda endüstrisi olarak mesaj iletmelerinden mutluluk duyduğunu aktaran Aasen, "Türk tekstili çok etkileyici. Bu ürünleri daha çok tanıtmak gerekiyor. İnşallah Türkiye'nin de dünyada büyük markaları olacaktır." dedi.
Daha önce Kapadokya bölgesinde, Bodrum ve İstanbul'da bulunduğunu anlatan Aasen, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Burada olduğum için şanslıyım. Podyumda yürürken çimlerin kurumuş olması, arka plandaki kuraklığı temsil eden sıcak görüntüler verilen mesajı bana fazlasıyla hissettirdi." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.