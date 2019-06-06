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Ekonomi

Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.

Halil Şahin   | 06.06.2019
Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat

İzmir

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates ve türevi ürünlerde bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl domates ve domates türevi ürünlerin ihracatından 603 milyon 660 bin dolar gelir elde etti.

Türk domatesini en çok tercih eden ülke 43,7 milyon dolarlık ihracatla Romanya oldu. Bu ülkeyi, 30,6 milyon dolarla Rusya, 25,6 milyon dolarla Ukrayna izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates ve türevi ürünlerin sektör ihracatının yıldızlarından olduğunu belirterek, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uçak, Türkiye'de seracılığın gelişmesiyle birlikte 12 ay domates üretimi ve ihracatı yapar konuma gelindiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Taze domates ihracatımızın yanında domates türevlerini salça, kuru domates, dondurulmuş domates, ketçap, domates sosları ve domates suyu olarak daha katma değerli mamul haline getirerek ihraç ediyoruz."


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