Dolar/TL'de düşüş sürüyor

Dolar/TL, 5,9808 ile 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İSTANBUL

Dolar/TL düşüşünü sürdürerek yaklaşık yüzde 2'lik azalışla 5,98 seviyesine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırmasına karşın Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar/TL, gün içinde 6,1375'i görmesinin ardından gerileyerek 5,9808 ile 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 17.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,85 azalışla 5,9885 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,06 düşüşle 7,0142, sterlin/TL de yüzde 1,88 gerileyerek 7,8810'dan işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların Türk lirasına ilgiyi artıracağını ve 5,75 seviyesine kadar düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal