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Ekonomi

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,6540 seviyesinde dengelendi.

Murat Birinci   | 09.04.2019
Dolar/TL güne düşüşle başladı

İstanbul

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,6540 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,7290'a kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 5,6881'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 5,6540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 değer kaybıyla 6,3740'tan, sterlin/TL yüzde 0,46 düşüşle 7,4030'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1266, dolar endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,07 düşüşle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç, 5,60'ın destek konumunda takip edileceğini bildirdi.

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