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Ekonomi

Dolar/TL 7,72 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7220 seviyelerinden işlem görüyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 17.11.2020
Dolar/TL 7,72 seviyelerinden işlem görüyor

İstanbul

Dün en düşük 7,6076 ve en yüksek 7,7592 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,6 artışla 7,7079'dan tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,7220'den işlem görüyor.

Dün 8,9448 ile 28 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yükselişe geçen avro/TL, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 9,1520'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 10,1980'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,6 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1852 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı denemelerinde giderek daha iyi sonuçlara ulaşılmasına karşın vaka sayılarındaki artışın devam etmesiyle birçok ülkenin sıkı tedbirlere başvurduğunu belirterek, bu gelişmelerin piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti.

Yurt içinde perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde bugün konut fiyat endeksinin izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.



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