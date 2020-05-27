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Ekonomi

Dolar/TL 6,77 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7760'tan işlem görüyor.

Murat Birinci   | 27.05.2020
Dolar/TL 6,77 seviyesinden işlem görüyor

İstanbul

Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan uluslararası piyasada son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 6,6973'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 6,7282'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,7760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 7,4265'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 8,3370'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,1, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0960 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydeden analistler, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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