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Ekonomi

Dolar/TL, 5,9990 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5,9990 seviyesinden alıcı buluyor.

Murat Aslan   | 06.05.2019
Dolar/TL, 5,9990 seviyesinde işlem görüyor

İstanbul

Cuma günü 5,96-5,97 bandında sakin bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 5,9644'ten tamamladı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin ürününde gümrük vergisi oranını yükseltmesiyle dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı. Bu gelişmeyle yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 5,9990 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,5 yükselişle 6,7150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,8720'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,25 yükselişle 1,1193, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3117 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,56 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bu hafta, ABD ve Çin'de perşembe günü açıklanacak enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve taraflardan gelecek açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Yurt dışında bugün Avro Bölgesi nisan ayı hizmet sektörü PMI, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ticaret savaşlarının diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte Türk Lirası üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 6,05 ve 6,22 dirençlerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.


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