Dokuma tezgahından sanayi devine

Temelleri 1904'te Sani Bey tarafından Gaziantep'te 7 dokuma tezgahı ile atılan Sanko, zaman içerisinde enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, bilişim, sağlık, finans, eğitim ve gayrimenkul gibi alanlarda da faaliyet göstererek dev bir holdinge dönüştü.

Sanko'nun kuruluşu, 5 kuşak önce, 1904 yılında büyük dede Sani Bey’in kurduğu 7 dokuma tezgahı ile başladı. Mütevazı dokuma işini, 1926 yılında oğlu Zekeriye Bey devraldı. Zekeriye Bey, geliştirdiği işi 1943’te oğlu Sani Konukoğlu'na bıraktı.

"İşin hilesi dürüstlüktür" ilkesini benimseyen Sani Konukoğlu, ileri görüşlülüğü ve büyük hedefleriyle firmayı, dünya çapında ürün ve servisler sunan şirketler topluluğu haline getirmeyi başardı.

1947'de İstanbul'da 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırıldı, 1951'de apre makinesi kuruldu. 1953'te 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzeri yaptırılıp Gaziantep'te el tezgahlarının motorlu tezgaha dönüştürülmesine öncülük edildi.

Avrupa'nın en büyük iplik üretim kapasitesine sahip

Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı iplik üreticileri arasında yer alan Sanko, bu başarısını tekstilin diğer alanlarına da taşıdı. Örgüde Avrupa'daki en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip oldu.

1983’de İsko Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu. İsko, günümüzde yıllık 300 milyon metre üretim kapasitesi ile dünyanın önde gelen dokuma işletmelerinden biri konumunda bulunuyor.





Sani Konukoğlu, Anadolu sanayileşmesinin öncüsü oldu

Anadolu sanayileşmesinin öncüsü Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti. Babasının vefatı sonrasında Sanko Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Abdulkadir Konukoğlu getirildi.

1994'te iplik tesislerinin ihtiyacı dikkate alınarak Pure Cotton Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu. 1995'te özelleştirme ihalesi ile Adıyaman Çimento alındı. 1996'da Özel Sani Konukoğlu Hastanesi hizmete sunuldu.

Grup şirketleri, Sanko Holding çatısı altında yapılandırıldı

Grup şirketleri, 1996'da Sanko Holding çatısı altında yapılandırıldı. 1997'de Gaziantep Ytong Sanayi AŞ, 1999'da Sansu Gıda ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ ve Sanko Havlu, 2000'de Sanko Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, 2001'de Özel Sanko Okulları ve Akora Teknoloji Pazarlama ve Sanayi AŞ kuruldu.

Sanayiden sağlığa ve eğitime uzanan yol

Sanayinin farklı sektörlerinde şirket kurarak ve satın alarak dev bir holdinge dönüşen Sanko, şirketin hedefleri doğrultusunda sağlık ve eğitim sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. 1996 yılında hizmete alınan hastaneden sonra 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi hizmete açıldı.

2013 yılında, sağlık alanında kalitenin yükseltilmesi ve referans üniversite olmak hedefiyle Sanko Üniversitesi kuruldu.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2013 sonunda görevini, şirketin 5. kuşak yöneticilerinden Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Konukoğlu'na devretti.

Yaklaşık 14 bin çalışanıyla Türk sanayisine değer katıyor

2014'te Giresun Koçlu Hidroelektrik Santrali, 2015'te Tokat Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Hilal2 Karaman Rüzgar Santrali ve 2016'da Çatalca Rüzgar Enerjisi Santrali üretime alındı.

Holding, 2015'te dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge Grubu'nun Türkiye'deki yatırımlarından Ereğli Çimento'yu satın aldı. Sanko, bugüne kadar gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik ve 2 rüzgar santrali ile toplam 650 megavat kurulu güçle yenilenebilir kaynaklardan yılda 2 milyar kilovatsaat enerji üretiyor.

Yurt dışında 35 ofis

Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, Ar-Ge ve tanıtım faaliyetlerini artıracaklarını belirterek, yurt dışında markanın tanıtımı ve ürünlerinin pazarlaması için 35 ofisleri bulunduğunu bildirdi. Konukoğlu, "Bu ofislerdeki yetkin elemanlar sayesinde diğer ülkelerdeki algıları daha çabuk hissederek sektörlerimizin rotasını belirliyoruz." dedi.







