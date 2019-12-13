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Ekonomi

Doğu'dan 190 ülkeye 1,67 milyar dolarlık ihracat

DAİB üyesi firmalarca 17 ilden 11 ayda yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,44 arttı. Birlik üyesi firmalar, ocak-kasım dönemde en çok Irak'a ihracat yaptı.

İlhami Erkılıç   | 13.12.2019
Doğu'dan 190 ülkeye 1,67 milyar dolarlık ihracat

Erzurum

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca, 17 ilden bu yılın ocak-kasım döneminde 190 ülkeye 1 milyar 677 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 11 ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 190 ülkeye ihracat yapıldı.

Birliğin 11 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,44 artışla 1 milyar 677 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 11 aylık döneminde tarım ürünlerinden 269 milyon 208 bin dolar, madencilik sektöründen 76 milyon 855 bin dolar ihracat yapan DAİB üyesi firmalar, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 8,60 artışla 292 milyon 367 bin, madencilik sektöründe yüzde 16,44 artışla 89 milyon 488 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İhracatın çoğu sanayi ürünü

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 275 milyon dolarlık sanayi ürünü ihracatı yapan DAİB üyesi firmalar, bu yılın aynı döneminde sanayide geçen yıla oranla yüzde 1,57'lik artışla 1 milyar 295 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

DAİB'in sanayi sektörü ihracatında ilk sırayı 221 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 210 milyon dolar ile kimyevi madde, 200 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Birlik, söz konusu dönemde tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 34 milyon 779 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 51 milyon 228 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 31 milyon 424 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de geçen yılın 11 ayına göre yüzde 7,58'lik artışla 142 milyon 155 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Irak'ı Azerbaycan izledi

DAİB üyesi firmalarca, bu yılın ocak-kasım döneminde 190 ülkeye yapılan ihracatta, ilk sırayı 397 milyon 322 bin dolarlık ürün satılan Irak aldı.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak'ı 110 milyon 387 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 97 milyon 177 bin dolar ile Almanya, 85 milyon 533 bin dolar ile İran takip etti. 

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