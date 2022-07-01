Dolar
16.73
Euro
17.48
Altın
1,794.09
ETH/USDT
1,077.70
BTC/USDT
19,688.00
BIST 100
2,430.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Artvin-Hopa kara yolunda heyelan meydana geldi. Karayolları ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

Doğal gazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Gülşen Çağatay   | 01.07.2022
Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

Ankara

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi
Asgari Ücret Yönetmeliği'ndeki değişiklikle artık yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek
Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi

Avrupa'nın doğal gaz çıkmazında Türkiye'nin "kilit ülke" konumu güçleniyor

Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı

Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor

Bakan Dönmez: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

Türkiye'nin ilk FSRU gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
Almanya Rus gazındaki kesinti nedeniyle Gaz Acil Durum Planı'nda "uyarı" seviyesini etkinleştirdi

Almanya Rus gazındaki kesinti nedeniyle Gaz Acil Durum Planı'nda "uyarı" seviyesini etkinleştirdi