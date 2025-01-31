Dolar
35.86
Euro
37.35
Altın
2,798.59
ETH/USDT
3,250.50
BTC/USDT
104,275.00
BIST 100
10,102.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Başak Erkalan  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Ankara

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı
Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Benzer haberler

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Rusya: Moldova, enerji krizini Transdinyester'e baskı yapmak için silah olarak kullanıyor

Trump'tan göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermeyen Kolombiya'ya tarife yanıtı

Libya Petrol Bakanı Abdussadık Türkiye'yi enerjide stratejik ortak görmek istediklerini söyledi

Libya Petrol Bakanı Abdussadık Türkiye'yi enerjide stratejik ortak görmek istediklerini söyledi
Trump'ın tarife tehditleri küresel ticarette tedirginliği artırıyor

Trump'ın tarife tehditleri küresel ticarette tedirginliği artırıyor
Putin, Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini bildirdi

Putin, Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet