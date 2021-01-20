Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dün 280 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle yeni bir rekor kırıldığını bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "rekor talebin rekor arzla" kısıntı olmadan karşılandığını ifade etti.
Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğal gazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, en yüksek tüketimin 51,6 milyon metreküple İstanbul, 23,9 milyon metreküple Ankara ve 13,9 milyon metreküple İzmir'de gerçekleştiğini kaydetti.
Doğal gazda bir gün önce de 272,3 milyon metreküplük rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arzla karşılanmıştı.
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Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 19, 2021
Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk. pic.twitter.com/Wq60fblLDU