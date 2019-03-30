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Ekonomi

Doğal gaz lisansında e-başvuru dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yatırımcıların doğal gaz piyasasında lisans başvuruları ve sertifika işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için e-başvuru sistemine geçti.

Muhsin Barış Tiryakioğlu   | 30.03.2019
Doğal gaz lisansında e-başvuru dönemi

Ankara

AA muhabirinin EPDK'den aldığı bilgiye göre, doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından doğal gaz lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.

Böylece, yatırımcı güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak lisans işlemlerini elektronik ortamda daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilecek.

Lisansın sonlandırılması

Öte yandan, lisans sahiplerinin iflası söz konusu olduğunda lisansın sonlandırılması için dava sonucuyla iflasın kesinleşmesi beklenecek. İflas kararı kesinleşinceye kadar lisans sahipleri faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca düzenlemeyle spot LNG, spot boru gazı ve CNG ithalat faaliyetleri, "İthalat (Spot) Lisansı" adı altında birleştirilecek.

Böylece doğal gaz ithalat imkanları çeşitlendirilerek Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlanacak.

EPDK yetkilileri, düzenlemeyle doğal gaz piyasasının daha etkin ve verimli işlemesinin sağlanacağını, böylece Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşacağını kaydetti.

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