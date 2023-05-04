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Ekonomi

Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,2 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak yaklaşık 6 milyar 11 milyon metreküp oldu.

Zeynep Beyza Kılıç  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,2 azaldı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 147 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 864 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 12,9 azalış, LNG ithalatı yüzde 7,8 artış gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 4,2 azalarak yaklaşık 6 milyar 11 milyon metreküp oldu.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 65 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 21 milyon metreküple ABD ve 815 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 12,2, ABD'den yapılan ithalat yüzde 31 azalırken, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 9,1 arttı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 16,1 azaldı

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 10,8 azalarak 6 milyar 49 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 17,5 düşüşle 307 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 19 artışla 1 milyar 159 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 16,1 azalarak 2 milyar 947 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 188,7 artışla 4 milyar 809 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 462 milyon metreküpü (yüzde 92,8) yer altı depolama tesislerinde, 347 milyon metreküpü (yüzde 7,2) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 243,3 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 5,1 düştü.

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