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Ekonomi

Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 11,2 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,2 azalarak 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp oldu.

Gökçe Topbaş  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 11,2 azaldı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 675 milyon 80 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 661 milyon 52 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 11,2 azalarak 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp oldu.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 658 milyon 23 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 775 milyon 76 metreküp ile Azerbaycan, 241 milyon 81 metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde ABD'den 813 milyon 16 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 20,9 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi şubatta yıllık bazda yüzde 4,45 artarak yaklaşık 6 milyar 372 milyon 24 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 27,35 artışla 1 milyar 158 milyon 87 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 55,10 azalarak 520 milyon 83 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 20,9 artarak 3 milyar 602 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,53 artışla 5 milyar 363 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 955 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 408 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

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