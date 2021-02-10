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Ekonomi

DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak.

Zeynep Canlı   | 10.02.2021
DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO), söz konusu enjenktörleri tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek.

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında tekliflerini sözlü olarak sürdürecekler.

Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün 4 No'lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

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