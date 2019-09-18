Euro
6.28
Dolar
5.67
BIST 100
101,930.10
Altın
1,510.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı ardından basın toplantısı düzenliyor. TEKNOFEST devam ediyor
logo
Ekonomi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Tevfik Durul   | 18.09.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

'2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar'

'2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar'