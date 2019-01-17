TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu, "Genç girişimcilerin ve firma sahiplerinin e-ticarete ağırlık vermesini çok önemli görüyoruz çünkü dışa açılımda e-ticaret büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

TRABZON



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, özellikle genç girişimcilerin ve firma sahiplerinin e-ticarete ağırlık vermesini çok önemli gördüklerini belirterek, "Çünkü dışa açılımda e-ticaret büyük bir avantaj sağlıyor." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB), girişimcilerin ve KOBİ'lerin dijital dünyada iş yapabilme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen "Dijital Dönüşüm, e-Ticaret ve e-İhracat Eğitimi", TTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Hacısalihoğlu, eğitim programının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, ticaretin gelişmesinde, firmaların ve girişimcilerin dışa açılımında e-ticaretin büyük bir avantaj olduğunu ifade ederek, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Hacısalihoğlu, 81 ilde süren bu etkinliğin, ülke adına önemli olduğunu anlattı.

Hacısalihoğlu, tüm bakanlıkların olduğu gibi TOBB'un da dışa açılım politikası bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"e-ticareti bilmemizin yanı sıra kullanmamız da önemli. Özellikle genç girişimcilerin ve firma sahiplerinin e-ticarete ağırlık vermesini çok önemli görüyoruz çünkü dışa açılımda e-ticaret büyük bir avantaj sağlıyor. Şehrimizde önemli bir potansiyel var. Yıllardır Trabzon'da e-ticaret konusunda toplantılar yapıyoruz, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sayılara bakınca önemli bir noktaya geldiğimizi de görüyoruz."

Piyasada herkesin iş peşinde olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Kamu, eleman alımına başladığında büyük talep oluyor. Hepsi de üniversite mezunu. e-ticareti herkes kendi evinden bile yapabilecek durumda olduğuna göre, mutlaka devlet dairesine girmeye gerek yok. Bu ülkenin girişimcilere de ihtiyacı var. Bu eğitimlerin girişimcilerimizin e-ticaret kapasitesini artırmaları açısından çok önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim, ekonomi programı sunucusu Sami Altınkaya, 3GEN Teknoloji Yöneticisi Engin Özgen, e-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi ve Eres Medya Yöneticisi Yılmaz Eres'in sunumuyla sona erdi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı