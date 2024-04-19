Dijital Avrupa Programı'nda Türkiye'den 6 kuruluş, 655 bin avro hibe kazandı
Türkiye, programa katılan üye ülkeler arasında hem başvuran kuruluş hem de alınan hibe miktarına göre birinci, programa dahil 34 ülke arasında ise başvuru sayısına göre 9'uncu, kazanılan proje sayısı olarak da 11'inci sırada bulunuyor.
Ankara
Ulusal koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen #DijitalAvrupaProgramı kapsamında aralarında Ofisin de yer aldığı 6 kuruluş, 3 farklı projeyle toplam 655 bin 524 avro hibe almaya hak kazandı.
AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, Ulusal koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen #DijitalAvrupaProgramı'nda, 2023 yılı ikinci dönemine ait 7 çağrının değerlendirme sonuçları açıklandı.
Türkiye'den toplam 16 paydaş Dijital Avrupa Programı kapsamında açılan çağrılara başvurdu.
Aralarında Dijital Dönüşüm Ofisinin de yer aldığı 6 kuruluş, DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04 ve DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04 başlıklı çağrılarda 3 farklı projeyle toplam 655 bin 524 avro hibe almaya hak kazandı.
Programın ulusal koordinatörlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DIGITAL-2023- PROGRAM-SUPPORT-04 başlığı altında açılan yüzde 100 finansman destekli National Contacy Point çağrısına katılım sağlayarak, DEP4ALL projesiyle 15 puan üzerinden 11 puan alarak desteklenmeye hak kazandı.
Türkiye 20 ülke arasında 4'üncü sırada
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04 başlığı altında açılan Developing Citiverse çağrısına Türkiye'den "Expanding the Experience of Citizens through Extended Reality (xCITE)" projesine ortak olarak başvuruldu ve 15 puan üzerinden 13 puan alınarak fonlanmaya değer görüldü.
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04 başlığı altında açılan diğer çağrı Genome of Europe çağrısına ise Türkiye'den "Genome of Europe (GoE)" projesine ortak olarak katılım sağlandı, 15 puan üzerinden 13,5 puan alarak başarılı olan projede hibe almaya hak kazanıldı.
Türkiye, programa katılan asosiye ülkeler arasında hem başvuran kuruluş hem de alınan hibe miktarına göre birinci, programa dahil 34 ülke arasında ise başvuru sayısına göre 9'uncu, kazanılan proje sayısı olarak da 11'inci sırada yer aldı.
Türkiye'nin hem programa katılım hem de kazanılan proje sayısı açısından 20 ülke arasında 4'ünci sırada olduğu göründü.
2027 sonuna kadar sürecek olan Dijital Avrupa Programı kapsamında açılan bütün çağrılara Funding&Tenders portalından ulaşılabiliyor.
Programla ilgili her türlü soru/görüş/öneriye "dapkg@cbddo.gov.tr" ve "dijitalavrupa@sanayi.gov.tr" adreslerinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.