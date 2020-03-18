Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
84,330.85
Altın
1,510.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın ihracatı kayda bağlandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.03.2020
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown (medikal kumaş) kumaş eklendi.

Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacak.

Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacak.

Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Küresel piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Eczaneler dezenfektan üretimi için Bilim Kurulundan onay bekliyor

Başkentte koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı günlük 10 ton dezenfektan üretiyor

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı günlük 10 ton dezenfektan üretiyor
Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde

Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde
Uzmanından 'dezenfektan' uyarısı

Uzmanından 'dezenfektan' uyarısı