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Ekonomi

Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, geçen yıl 5,02 milyar avro ile 2007'den bu yana en yüksek net kara ulaştı.

Bahattin Gönültaş   | 02.02.2023
Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Berlin

Deutsche Bank, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, banka, daha yüksek faiz oranları ve yeniden değerlendirmeden sağladığı vergi avantajının etkisiyle geçen yıl 5,02 milyar avro net kar elde etti. Söz konusu rakam, 2007'den bu yana en yüksek yıllık net kar olarak kayıtlara geçti.

Deutsche Bank grubunun net geliri de yüzde 7 artışla 27,2 milyar avroya ulaştı.

Bu arada, bankanın son 11 yılda art arda 3 yıl kar açıklaması dikkati çekti.

"Geçen 3,5 yılda Deutsche Bank'ı başarılı bir şekilde dönüştürdük"

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen 3,5 yılda Deutsche Bank'ı başarılı bir şekilde dönüştürdüklerini belirtti.

Sewing, yeniden yapılandırma planlarını disiplinli bir şekilde uyguladıklarını aktararak, "Sonuç olarak, gelecek yıllarda banka hissedarlarına sürdürülebilir büyüme ve getiri sağlamak için iyi donanımlıyız." ifadesini kullandı.

Küresel finansal sistem açısından en önemli bankalardan biri olarak gösterilen Deutsche Bank, Temmuz 2019'da 9 milyar avroluk kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Analistler, Deutsche Bank'ın büyümesinin; yavaşlayan ekonomiye, yüksek enflasyon oranlarına, Rusya-Ukrayna savaşına ve yıllardır bankayı sıkıntıya sokan düzenlemelere karşı "savunmasız" olduğunu belirtti.

Bu arada, Deutsche Bank, temettüyü, hisse başına 0,20 avrodan 0,30 avroya çıkaracağını duyurdu.

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