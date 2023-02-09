Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,882.52
ETH/USDT
1,638.10
BTC/USDT
22,738.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak

Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan bağış ve yardımlar vergi indirimine konu edilebilecek.

Göksel Yıldırım   | 09.02.2023
Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapıldığına işaret edilen açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddeleri hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamının ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabildiği anımsatıldı.

3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren Türkiye'de meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kahramanmaraş merkezli depremler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.

Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir. Aynı şekilde, Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır.

Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabilmektedir. Ayni bağışlar; AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecektir. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor
İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Hatay'da 53 yaşındaki kişi depremin 75. saatinde kurtarıldı
Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Benzer haberler

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı
Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi

Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi
Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak

Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet