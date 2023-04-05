Dolar
19.25
Euro
21.10
Altın
2,023.45
ETH/USDT
1,912.00
BTC/USDT
28,537.00
BIST 100
5,007.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor

Depremden etkilenen 11 ilin ihracatı martta önceki aya göre yüzde 63,3 artarak 1,6 milyar dolara yükseldi.

Uğur Aslanhan  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Söz konusu rakam tüm zamanların mart ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Martta depremden etkilenen 11 ilin ihracatında da önceki aya göre toparlanma görüldü. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen ay yaptığı ihracat şubata göre yüzde 63,3 artışla 1 milyar 591 milyon dolar oldu.

Depremzede 11 ilden 9'unda artış yaşanırken, 2 kentte düşüş gözlendi.

Martta önceki aya göre en yüksek artış yüzde 114,8 ile Hatay'da (229,7 milyon dolar) görülürken, onu yüzde 103,2 ile Malatya (35 bin dolar), yüzde 76,5 ile Gaziantep (914,1 milyon dolar) izledi.

Geçen ay şubata göre ihracat artışı Elazığ'da yüzde 74,4, Şanlıurfa'da yüzde 52,9, Kahramanmaraş'ta yüzde 41,8, Kilis'te yüzde 37,7, Adana'da yüzde 20, Adıyaman'da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

İhracatın düştüğü iller arasında Diyarbakır'da yüzde 28,2'lik, Osmaniye'de ise yüzde 14,1'lik azalış yaşandı.

Martta yıllık ihracat 11 ilin 9'unda düştü

Depremden etkilenen 11 ilin marttaki yıllık ihracatında ise yüzde 20,4'lük düşüş gözlendi. En yüksek düşüş yüzde 63,3 ile Osmaniye'de görülürken, onu yüzde 55,7 ile Elazığ, yüzde 51,3 ile Kahramanmaraş takip etti.

Yıllık bazda illerin ihracatındaki düşüş Gaziantep'te yüzde 10,4, Adana'da yüzde 12,5, Hatay'da yüzde 35,4, Malatya'da yüzde 23,7, Diyarbakır'da yüzde 19,2, Şanlıurfa'da yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracatını artırma başarısını gösteren iller yüzde 39,3 ile Adıyaman, yüzde 25,7 ile Kilis oldu.

11 ilin mart ihracatı

Depremzede illerin mart ve şubat ihracat rakamları şu şekilde:


ŞUBAT İHRACATI (BİN TL) MARTARTIŞ (%)
GAZIANTEP517.993,45914.140,3876,48
ADANA206.602,30247.974,4220,03
HATAY106.974,28229.730,85114,75
K.MARAŞ51.569,0973.113,8641,78
MALATYA17.259,7035.075,91103,22
ELAZIĞ13.585,7223.693,5574,40
DIYARBAKIR26.110,9718.737,46-28,24
ŞANLIURFA13.131,4920.078,1852,90
OSMANIYE13.716,6511.786,06-14,07
ADIYAMAN6.833,117.785,6713,94
KILIS6.123,978.435,5537,75
TOPLAM979.900,741.590.55262,32


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Siirt'te ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesilecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 826 heyelan oldu

Benzer haberler

Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak

Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak

Depremden etkilenen iller ihracatta toparlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 826 heyelan oldu

Kahramanmaraş'ta "Baykar Konteyner Kent"te 90 konteyner daha afetzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş'ta "Baykar Konteyner Kent"te 90 konteyner daha afetzedelere teslim edildi
Depremlerin etkisine rağmen yıl sonu ihracat hedefinin yakalanması öngörülüyor

Depremlerin etkisine rağmen yıl sonu ihracat hedefinin yakalanması öngörülüyor
Başkentten yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Başkentten yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet