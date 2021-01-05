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Ekonomi

Denizli'nin 2020 ihracatı salgına rağmen önceki yılı geride bıraktı

Anadolu'nun önde gelen ihracat merkezlerinden Denizli'den geçen yıl yapılan ihracat, 2019'u az da olsa geride bırakmayı başararak 3 milyar 191 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mustafa Değirmencioğlu   | 05.01.2021
Denizli'nin 2020 ihracatı salgına rağmen önceki yılı geride bıraktı

Denizli

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, DENİB üyeleri tarafından gerçekleştirilen ihracatın aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarak 331 milyon dolara, 2020 yılında ise önceki yıla göre yüzde 0,25 artarak 3 milyar 191 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Salgının ilk aylarındaki olumsuz etkiye rağmen özellikle hazirandan sonra ihracatın toparlandığına işaret eden Memişoğlu, "İhracatımızı 7 ay üst üste artırmayı başardık. Bu ayların birçoğunda güçlü çift haneli artışlara imza atarak rekorlar kırdık. Bu sayede kayıp olarak nitelendirilebilecek 2020 yılını, ihracat deneyimimiz ve ihracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde pozitife döndürdük. Bu zorlu yılı ihracat artışıyla noktalamamızı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aralık ayında gelen güçlü artışlarla birlikte 2021'e çok daha umutlu bir şekilde merhaba diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin lider sektörü tekstil ve konfeksiyonun geçen yıl 1 milyar 287 milyon dolarlık döviz geliri yakaladığını, elektrik-elektronikte 376 milyon dolar, demir-demir dışı metallerde 221 milyon dolar, madencilik sektöründe ise 144 milyon dolarlık ihracat kazancının gerçekleştiğini bildiren Memişoğlu, İngiltere, Almanya, ABD ve İtalya'nın en fazla ürün gönderilen pazarlar olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, ev tekstili sektörüne yönelik ilk sanal fuar olan Virtual Hometex Turkey'in de 12-17 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini, fuardan yeni bağlantılarla dönmeyi umut ettiklerini kaydetti.

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