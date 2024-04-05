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Ekonomi

Denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanılabilecek

Biyoyakıt türlerinden biodizel, denizcilik sektöründe yakıt olarak kullanılabilecek.

Murat Temizer  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanılabilecek

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle yönetmeliğe, "Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB)" tanımı eklendi. Bu bileşen, fosil olmayan kaynaklardan üretilen, denizcilik yakıtlarıyla harmanlanarak kullanılabilen ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olacak.

Denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında biodizel kullanılması halinde karıştırma oranı ve nihai üründe biodizel bulunduğu hususu kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak belirtilecek.

Kullanıcının açık rızası olmadan biodizel içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemeyecek.

Sürdürülebilir denizcilik harmanlama bileşenleri, yüzde 30'a kadar denizcilik yakıtlarının hazırlanması aşamasında kullanılabilecek.

Öte yandan, EPDK'nin 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, karara "Jet Yakıtına Harmanlanan Ürün" kısmından sonra gelmek üzere "Denizcilik Yakıtlarıyla Harmanlanan Ürün" bölümü eklendi.

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