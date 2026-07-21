Deniz platformlarındaki birikimle savunmada millileştirmeye katkı sağlıyor

Global RF Technology Kurucu Genel Müdürü Ümit Yurdaer, savaş gemilerinde kullanılan haberleşme sistemleri ihtiyaçlarına yerli çözümler geliştirmek amacıyla 2025 yılında donanmadaki görevinden ayrılarak elektrik-elektronik mühendisi kimliğiyle girişimcilik kariyerine başladı.

İstanbul'da Dijitalpark Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketinde, savunma ve güvenlik alanında kritik haberleşme donanımları, savaş gemisi antenleri, sinyal tespit sistemleri ve elektronik harp çözümleri geliştiren Yurdaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çetin deniz koşullarında kullanılan haberleşme antenlerinde nem, tuzlu su ve çevresel etkenler nedeniyle bakım ihtiyacı doğduğunu, yurt dışından temin edilen sistemler için bu tür durumlarda yüklü masraflarla karşı karşıya kalınabildiğini söyledi.

Kullanım dışı kalan antenleri tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getirdiğini paylaşan Yurdaer, bu süreçte edindiği deneyimin Türkiye'de yerli haberleşme donanımları geliştirme fikrinin temelini oluşturduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deniz Kuvvetleri'nde çalıştığım 15 yıl boyunca birçok farklı savaş platformuna ait muhabere sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirdim. Bakım ve onarım faaliyeti gerçekleştirilen bu sistemlerdeki dışa bağımlılık ve kısıtlı müdahale şartları, özgün tasarımların ülkemizde gerçekleştirilmesi gerektiği inancını bende oluşturdu ve bu inançla yola çıkarak ülkemizde HF (Yüksek frekans uzun mesafe haberleşme) ve diğer bantlarda anten üretilmesi gerektiğini düşündüm. Bu sebeple Ocak 2025 yılında görevimden istifa ederek Mart 2025’te Dijitalpark Teknokent içerisinde Global RF Technology firmasını kurdum. Firmamız kurulmasının dördüncü ayında IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldı ve fuarda 8 çeşit ürünle boy gösterdi. Yaptığımız ürünlerle Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma misyonumuza devam ediyoruz."

Şirket olarak Türkiye'de daha önce ithal edilen HF antenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini belirten Yurdaer, ürünlerde geçmişte tespit ettikleri kronik sorunları gidermeye odaklandıklarını söyledi.

Özellikle nem ve güneşin ultraviyole ışınlarından kaynaklanan izolasyon problemlerine yönelik önemli iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Yurdaer, çalışmaların çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"En çok kronik sorunlarla karşılaştığımız ürünlerden bir tanesi olan HF antenler, esasında bizi bu yolda çalışmaya itti. Biz çalışmalarımız esnasında kronik sorunları tespit edip, iyileştirip Türkiye'de yerli ve milli bir ürün ürettik. Yaptığımız bu üründe nem problemini aştık. Ultraviyole ışık dayanımını artırdık. Ve saatte 150 kilometrelik rüzgar kuvvetine dayanıklı yerli ve milli bir anten ürettik."

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda hem mekanik hem de elektronik iyileştirmelerle ürünleri daha işlevsel hale getirdiklerini belirten Yurdaer, geliştirdikleri sistemlerin saha testlerinden başarıyla geçtiğini, aktif olarak kullanıldığını ve ihraç edildiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı dron tehditlerine karşı yeni çözümleri zorunlu kılıyor

Yurdaer, şirketin ürün yelpazesini sürekli genişlettiğini belirterek, yerli ve milli olarak geliştirdikleri yön bulucu (Direction Finding-DF) antenlerin 360 derece kapsama alanında sinyal, telsiz haberleşmesi ve farklı yayın kaynaklarının yönünü ve konumunu tespit edebildiğini söyledi.

Söz konusu ürünün ihracatının da gerçekleştirildiğini aktaran Yurdaer, şirketin ürün çeşitliliği hakkında, "Yine elektronik harpte kullanılan antenler ile sivil kullanıma yönelik VHF antenler de üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerin hepsi zorlu saha koşulları testlerinden geçtikten sonra seri üretime geçmektedir." diye konuştu.

Geliştirmekte oldukları yeni projelere ilişkin de bilgi veren Yurdaer, Rusya-Ukrayna savaşının dron tehditlerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdiğini dile getirerek, bu alanda sundukları çözüme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Alınan tedbirlere karşı dronlar da farklı bir tedbir alıyor. Ve şu an dronlara karşı elektronik harp yetersiz kalmaktadır. Çünkü fiberoptik kablolar kullanılarak dronlar uzak mesafelerden kontrol edilmekte. Bizim tasarladığımız, geliştirmekte olduğumuz yeni sistemle hem kamera hem ultrasonik ses sensörleri ile dronun geldiği yönü tespit ediyoruz. Sistemimizde dahili olarak bulunan yapay zeka ile kontrol edilebilen dronlar, yönünü tespit ettiği düşman drona karşı havalanıp havada çarparak hedefi imha ediyor. Bu bizim en büyük projemiz."

Yurdaer, geliştirmeye devam ettikleri mevcut projelerine ilişkinse şu bilgileri verdi:

“Yine Direction Fund antenlerimizde şu an yaptığımız ürünler, 1 GHz ve 3 GHz'lik ürünler var. Onları 6 GHz'e kadar yükseltip yine 6 GHz bandında birçok çeşit dronların, GSM bandının ve telsiz frekanslarının yönünü tespit etmek üzere bir anten tasarımımız var. Bunlar sadece anten tasarımı olarak değil, komple sistem tasarımı olarak gerçekleştirilmekte. Yani anten tasarımının alt kısmının aslında görünmeyen bir yapı var. Burada birçok sayısal işlemci, bilgisayar ve yazılım çalışmakta. Yine çalışmakta olduğumuz ayrı bir ürün ise insansız savaş araçları için kullanılan haberleşme antenleri, IFF antenleri, VHF antenler, OHF antenler bu alanda da çalışmalar yapmaktayız.”

"Vidasından boyasına kadar baktığımızda yüzde 100 yerli bir üretim gerçekleştirmekteyiz"

Yurdaer, bir hayalle başlayan şirketin bugün 10 kişilik bir ekibe dönüştüğünü belirterek, ilk olarak geliştirdikleri HF antenin ardından ürün portföylerini 11 farklı anten grubuna çıkardıklarını ve ürünlerinin üç farklı ülkede kullanıldığını söyledi.

Sundukları çözüm ve ürünler ile savunma sanayisi ve sivil sektörden birçok kurumun ilgisini çektiklerini aktaran Yurdaer, misyon ve hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

“Elektronik ekipmanların entegrasyonunu ve sergileme birimi olan yazılım kısmını da kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz. Aslında yaptığımız ürünleri vidasından boyasına kadar yerli üretimle gerçekleştirmekteyiz. Yeni bir firma olmamıza rağmen savunma sanayisinde ve sivil sektörde birçok kurumun ilgisini çektik ve birçok kuruma sunumlar gerçekleştirdik. Ürettiğimiz ürünler yanında müşteri taleplerine karşı özel üretimler de gerçekleştirebiliyoruz. Teknoloji alanında ülkemize güçlü bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.”