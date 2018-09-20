DEİK Başkanı Nail Olpak, "Ayakları yere basan, altı doldurulmuş, hayali olmayan bir program ile karşı karşıyayız. Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış." dedi.

İSTANBUL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Program dolayısıyla Bakan Albayrak ve ekonomi yönetimine teşekkürlerini ileten Olpak, son dönemlerde sürekli istişare halinde olduklarını, iş örgütleri olarak beklenti, talep ve sorun alanlarını bildirdiklerini anlattı.

Olpak, ayakları yere basan, altı doldurulmuş, hayali olmayan bir program ile karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Bu yönüyle bakıldığında hoşumuza gidip gitmemesi değil, uygulanabilir olması bizim açımızdan önemliydi. Yatırımlar noktasında, özel sektörün yatırımları açısından bir şey kastettiklerini sanmıyorum ama şu anki, mevcut finansal yapı içerisinde ikinci planda olması gereken yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Doğrudur, bu çerçevede ilerlenecektir diye düşünüyorum. Sonrasındaki asıl kısmı olan uygulama hep birlikte gerçekleştirilecek. Bakanlığın ortaya koyduğu tabloya biz de özel sektörle elimizden gelen desteği vererek bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Güçlü, ayakları yere basan, gerçekçi bir program"

Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada da, istikrarı güçlendirmek için dengeli büyüyen, kademeli ve uzun vadeli bir perspektifi hedefleyen, güçlü, ayakları yere basan, gerçekçi bir programın açıklandığını belirterek, "Program, kısa günün karı anlayışı yerine uzun vadeli hedeflere ve uzun vadeli istikrara bırakan tüm ekonomi anlayışına yeni bir soluk getiriyor." ifadesini kullandı.

Açıklanan hedeflerin somut, şeffaf, uygulanabilir ve hızlı adımlarla hayata geçirileceğine inandıklarını aktaran Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylelikle Türkiye ve dünyada iş çevrelerinin, Türkiye ekonomisine güvenini hızla tekrar tesis edeceğine şüphemiz yok. Yeni Ekonomi Programı'yla, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Bakan Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay yaptığı Yeni Ekonomik Model toplantısında verdiği ilk mesajların sayılara ve hedeflere dönüştüğünü görüyoruz. Sadece para ve maliye politikasının değil, tüm paydaşlarımızın destek vereceğini umduğumuz kapsamlı bir 'enflasyonla topyekün mücadele programının hayata geçirilmesini oldukça önemli buluyoruz.

Yaşadığımız zorlu sürecin başından bu yana attığı adımlarla kontrolü eline alan ekonomi yönetimimiz, 3 yıllık stratejisini somut adımlar üzerine kurdu. Üretimi güçlendirecek, finansal piyasaları rahatlatacak ve ihracatı artıracak olan bu strateji, ülkemizin dengeli bir şekilde ve sürdürülebilir bir büyümeyle ilerleyeceğinin göstergesi. Bununla birlikte programın en önemli kısmı, reel hedefler ortaya koyması ve veriye dayalı sistematik bir program olması. 2021 yılına kadar olan kademeli büyüme ve kademeli enflasyon düşüşü hedeflerinin reel ve tutarlı olduğunu düşünüyoruz. Büyüme hedefleriyle uyumlu enflasyon hedefleri dengelenme sürecini destekler nitelikte. Ayakları yere basan gerçekçi bir program ve altı dolu... Bununla birlikte henüz başlamayan kamu yatırımlarının durdurulmasını tasarruf tedbirleri açısından çok önemli buluyoruz. Konular özelinde çalışacak ofislerin kurulması da atılacak kararlı adımların göstergesi."

"Orta ve uzun vadede istikrarlı büyümeye devam edeceğiz"

DEİK Başkanı Olpak, ekonomi yönetiminin istişarelere önem verdiği bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıklama öncesi, DEİK olarak bizim de aralarında bulunduğumuz iş dünyası temsilcileriyle değerlendirme yapması çok önemliydi. Karşılıklı anlayışın ön planda olduğu görüşmede taleplerimizi, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi net bir şekilde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

YEP'in, iş dünyasının temel öncelikleri olan mali disiplin, serbest piyasa, mali kurulların işleyişi, enflasyonla mücadele, üretim ve ihracatın kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi konularının hepsini detaylı bir şekilde kapsadığını bildiren Olpak, şunları kaydetti:

"Bu da bize hem ekonomi yönetimimizin bizi duyduğunu gösteriyor hem de ekonomimizin geleceğine duyduğumuz güveni perçinliyor. Kısa vadede zorluklarla karşılaşacak olsak da orta ve uzun vadede istikrarlı büyümeye devam edeceğiz. Şimdi hepimiz için söylemi eyleme geçirme zamanıdır. Söylemin eyleme dönüştüğü süreçte ekonomi yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörü olarak birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye'yi, üreticiden tüketiciye tüm bileşenleri için harekete geçme, daha çok çalışma, fedakarlık etme ve Türkiye ekonomisini güçlendirerek gelecek hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Bu süreçte, DEİK olarak da, yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetleriyle her zaman ülkemizin yanında olacağız. Bu ülke bizim ve hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz."



Muhabir: Belgin Yakışan, Gökhan Yıldız