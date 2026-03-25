Dolar
44.36
Euro
51.52
Altın
4,562.59
ETH/USDT
2,177.70
BTC/USDT
71,302.00
BIST 100
13,066.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Darphane'den UTTS iddialarına yönelik açıklama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İstanbul

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında, UTTS hakkında gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan iddiaların yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından daha önce yapılan kamuoyu duyurularında defalarca açıklandığı üzere, UTTS kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla hayata geçirilen ve bütüncül bir dijital denetim sistemi olan UTTS teknolojisinin Türk mühendisler tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistemde kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı süreçlerinde İsrail menşeli herhangi bir firma yer almamaktadır. Proje kapsamındaki yazılım, donanım ve saha çalışmaları yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. Yine bir başka iddia olan '100 liralık çipin 3 bin liraya takıldığı' ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS kapsamında TTB (çip) satış fiyatı 1470 lira+montaj+KDV tutarındadır. Türkiye'de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedeli 2 bin 300 lira civarındadır. UTTS kapsamında kullanılan donanımlar hakkında ileri sürülen güvenlik riski ve benzeri iddialar da teknik gerçeklikle bağdaşmamakta olup, söz konusu donanımlar uluslararası güvenlik standartlarına uygun geliştirilmiştir. UTTS kapsamında kullanılan çiplerde elektrik bağlantısı, pil veya aktif elektronik bileşen mevcut değildir ve bu çipler taşıtların birçok bileşeninde farklı amaçlar için zaten bulunmaktadır. Bu çipler, enerji veya kablo bağlantısı olmayan, enerji tüketmeyen pasif devrelerdir ve aktif herhangi bir görev yapmamaktadır."

Açıklamada, UTTS'nin kamuya yatırım ve işletme maliyeti olmayan, vergisel süreçlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan bir sistem olduğu, kamuoyunun, yetkili kurumlar dışında yapılan yanıltıcı ve doğrulanmamış içeriklere itibar etmemesinin önemine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet