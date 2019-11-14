Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
104,275.80
Altın
1,468.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Daimler işçi çıkararak tasarrufa gidecek

Alman otomotiv üreticisi Daimler, zayıf büyüme ve maliyet artışlarını gerekçe gösterdi.

Bahattin Gönültaş   | 14.11.2019
Daimler işçi çıkararak tasarrufa gidecek

Berlin

Alman otomotiv üreticisi Daimler, 2022’ye kadar 1 milyar avro tasarruf yapabilmek için işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Daimler tarafından yapılan açıklamada," 2022 yılının sonuna kadar, Mercedes-Benz, çalışan maliyetlerinde 1 milyar avrodan fazla tasarruf etmeyi planlıyor. Bu amaçla, işçi sayısında da azaltma söz konusu olacak." ifadesine yer verildi.

Gittikçe artan hibrit ve elektrikli araçların, Mercedes-Benz’ın satış getirisini olumsuz yönde etkileyecek maliyet artışlarına yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada karbon komisyon azaltılması ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünden şirketin karlılığın etkilendiği de kaydedildi.

Alman otomobil endüstrisi, ABD-Çin ticaret ihtilaflarının ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle beklenenden daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalırken, elektrikli ve otonom araçlara yapılan büyük yatırımlar da şirketlerin karlılığını azaltıyor.

Alman şirket, hangi ülkede ne kadar kişinin işine son verileceğini ise açıklamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim

Benzer haberler

Daimler işçi çıkararak tasarrufa gidecek

Daimler işçi çıkararak tasarrufa gidecek

Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik