Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.10.2020
Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Ankara

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan söz konusu ihale 20 Kasım'a ötelendi.

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin YİD modeliyle yaptırılmasının yanı sıra havalimanının işletilmesi ve devrini de kapsayan ihale, 20 Kasım saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edecek
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında en yüksek rakama ulaşıldı
DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
T.C. kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi

T.C. kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi