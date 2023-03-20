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Ekonomi

Credit Suisse kurtarılmasına rağmen banka hisseleri düşüyor

Alman bankaları Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerinin de yüksek kayıp yaşaması dikkati çekti.

Bahattin Gönültaş  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Credit Suisse kurtarılmasına rağmen banka hisseleri düşüyor

Berlin

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alması piyasaları sakinleştiremedi.

Acil olarak satılan Credit Suisse'in hisseleri yüzde 64 düşüşle 0,67 İsviçre frangına inerek, UBS ile yapılan 0,76 İsviçre frangı anlaşma fiyatının altına geriledi.

UBS'in hisseleri ise dün rakibi Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,23 milyar dolar)satın almasının ardından bugün açılışta yüzde 13’ya yakın düştü.

Alman bankaları Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerinin de yüksek kayıp yaşaması dikkati çekti

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, hisseleri gün başlangıcında yüzde 8,5, Commerzbank yüzde 6,5 değer kaybetti.

Analistler, banka hisselerindeki düşüşü öncelikle, UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan ek tier 1 (AT1) tahvilin silinmesine bağladı.

AT1 tahvilleri, 2008 küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa’da piyasaya sürülmüştü.

Bu tahvillerle, bankaların kriz zamanlarında bu kadar hızlı çökmemesi için ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

Bankanın daha önce belirlenen sermaye yeterlilik oranının altına düşmesi sonucu tahvil yatırımcılarına kalıcı zararlar yansıtarak veya hisseye dönüştürülerek bankanın bilançosunu desteklemeyi ve faaliyetlerin sürdürülmesini hedefleniyor.

Credit Suisse'deki değer düşüklüğü, bugüne kadar bu türden tahvil üzerindeki en büyük değer düşüklüğü olması da dikkati çekiyor.

Genel olarak, Avrupa'da AT-1 tahvil piyasası yaklaşık 250 milyar avro olarak biliniyor.

Şimdiye kadar, AT-1 tahvilleri Avrupa'da yalnızca bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 avro karşılığında satın alınması sırasında silinmişti.

Analistler, UBS ve Credit Suisse'in birleşmesi krizin diğer bankalara sıçrayacağına dair endişeleri ortadan kaldırdığını belirtirken orta ve uzun vadede, kurtarma operasyonu bankalar için daha yüksek yeniden finansman maliyetlerine yol açacağına işaret ediyor.






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