Credit Suisse, ABD'de vergi kaçırma suçlamasıyla 511 milyon dolar ceza ödeyecek
İsviçre merkezli UBS bankası, Credit Suisse’in bir iştirakinin, servet sahibi Amerikalıların vergi kaçırmalarına yardım ettiği yönündeki davada uzlaşmak için 511 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.
Berlin
UBS’den yapılan açıklamada, UBS’nin 2023’te satın aldığı Credit Suisse’in, 2014’teki vergi kaçırmada rolünü kabul etmesiyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.
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Açıklamada, Credit Suisse’in davada uzlaşmak için 511 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.
Credit Suisse’e söz konusu suçlama, yüksek servet sahibi Amerikalıların vergi kaçırmasına yardımcı olmayı içeriyordu.
UBS, söz konusu suçlamalara dahil olmadığını belirtti.
UBS, Credit Suisse'i 2023 yılında satın almıştı.
Credit Suisse, 2014 yılında da ABD'de Amerikalıların uzun bir süre boyunca vergi kaçırmasına yardımcı olmaktan suçlu bulunmuş, 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.