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Ekonomi

Coğrafi işaret tescilli Erdemli muzunda üretim alanları genişliyor

Mersin'de 2,5 yıl önce yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Erdemli muzunun üretim alanı iki kattan fazla arttı.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Coğrafi işaret tescilli Erdemli muzunda üretim alanları genişliyor Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuru sonucunda 18 Aralık 2020'de coğrafi işaret belgesi alan muzun üretim alanlarının artması için "Erdemli Muzu Yayım Projesi" başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje sayesinde, 25 dekarlık üretim alanı bu süreçte iki katından fazla artarak 55 dekara ulaştı.

Tescilli Erdemli muzunda bu yıl 55 dekardan 160 ton rekolte bekleniyor.

Şeker oranı düşük olduğundan diyabet hastaları tercih ediyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere, Erdemli muzunda üretim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Meyvenin bilinirliğine yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Erdemli muzu ilçe iklimine uygun ve yerel bir ürün. Şeker oranının düşük olmasından kaynaklı diyabet hastaları tarafından sıkça tercih ediliyor. Projemiz kapsamında ilk önce Erdemli muzunu yetiştiren üreticilerimizi kayıt altına aldık. Yetiştirilip satılan ürünlerin üzerine Erdemli muzu etiketi yapıştırdık. Ülke genelinde tanınırlığının artırılması için de yayım çalışmaları yürüttük. Coğrafi işaretli muzdan çeşitli pasta ve tatlı yarışmaları yaptık."

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü de hastalıklara dayanıklı muz fidesi üretmeyi amaçladıklarını aktardı.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamil Yeşilyurt, kısa zamanda ürünün rekoltesinde ciddi artışlar yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.

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