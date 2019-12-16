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Ekonomi

Ciro endeksinde artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 16.12.2019
Ciro endeksinde artış

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ekim 2019'da geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 12,2 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,9 artış kaydetti.

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