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Ekonomi

Çinli ICBC bu yıl da dünyanın en değerli bankası oldu

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın en değerli 500 banka markası" çalışmasında 79,1 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yine birinci oldu.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Çinli ICBC bu yıl da dünyanın en değerli bankası oldu

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı.

Buna göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı. Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı.

Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China 63,8 milyar dolarla 4'üncü oldu.

En değerli banka sıralamasında Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, ABD'li JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank 28,3 milyar dolarla 10'uncu sıraya yerleşti.

İlk 500 marka arasında Türkiye'den 6 banka var

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında 6 Türk bankası da yerini aldı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi.

Listede, Ziraat Bankasının 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbankın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbankın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredinin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.

Son 4 yılda ilk kez iki haneli artış gözlendi

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, dünyanın en değerli bankalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyanın en değerli 500 bankasının toplam marka değerinin son 4 yılda ilk kez iki haneli arttığına dikkati çeken İlgüner, "500 banka markasının toplam değeri 2024 yılındaki araştırmamıza kıyasla yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı." dedi.

Belli başlı ekonomilerde tanık olunan yüksek faiz ortamının kar ve hisse fiyatlarını arttırdığı kadar banka marka değerlerini de etkilediğini vurgulayan İlgüner, şöyle devam etti:

"Uzun vadede banka marka değeri artışlarının 4 temel eğilime bağlı olarak gelişeceği anlaşılıyor. Bunlar regülasyon, dijital inovasyon, ücrete dayalı faiz oranlarına yöneliş ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için markalaşmadır. Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanında yapılan yatırımların geri dönüşünün hızlandığı görülüyor. Örneğin, İngiltere merkezli Revolut yüzde 795 artışla küresel anlamda marka değerini en çok artıran finans kuruluşu oldu."

Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde ilk 20 şöyle sıralandı:

2025-Sıra         Marka         Ülke         Marka Değeri (Milyon Dolar)
1ICBCÇin79,073
2China Construction Bank Çin78,389
3Agricultural Bank of China Çin70,198
4Bank of ChinaÇin63,842
5Bank of AmericaABD45,041
6ChaseABD44,177
7Wells FargoABD36,031
8Citi ABD35,652
9JP Morgan ABD32,397
10China Merchants Bank Çin28,279
11HSBC İngiltere27,768
12Capital One ABD22,276
13Postal Savings BankÇin21,941
14Santander İspanya21,850
15Goldman SachsABD19,542
16TD Kanada17,358
17DBSSingapur17,217
18Barclaysİngiltere17,142
19China CITIC BankÇin16,953
20RBCKanada16,645
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