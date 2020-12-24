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Ekonomi

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'dan Türkiye'ye yatırım kararı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı aldı.

Tolga Yanık   | 24.12.2020
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'dan Türkiye'ye yatırım kararı

İstanbul

Şirket açıklamasına göre, akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede hedefleri bulunan Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo'nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi olarak geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, ocak ayında yaptığı açıklamada, Avrupa pazarında en çok satışı Türkiye'de yaptıklarını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini belirtmişti.

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