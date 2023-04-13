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Ekonomi

Çin'de martta ihracat yıllık bazda yüzde 14,8 arttı

Çin'de ihracat, yılın ilk ayındaki düşüşün ardından, martta yıllık bazda yüzde 14,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Emre Aytekin  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Çin'de martta ihracat yıllık bazda yüzde 14,8 arttı

Pekin

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, mart ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,8 artarak 315 milyar dolara, ithalat ise yüzde 1,4 düşüşle 227 milyar dolara geriledi.

İhracat artışı, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 5'lik azalma yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'in ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalmıştı.

Mart ayındaki artış ivmesiyle yılın ilk çeyreğinde ihracatta yüzde 4,8 artış kaydedildi.

Artışta geçen yılın mart ayında ülkede büyük nüfusa ve kilit sanayi kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kapanma tedbirleri nedeniyle oluşan düşük bazın da etkili olduğu değerlendiriliyor.

İthalatta düşüş eğilimi sürüyor

Öte yandan ithalatta yılın ilk iki ayındaki düşüş eğilimi sürerken, yüzde 5,2'lik azalma beklentisinin altında kalmasıyla toparlanma işareti görüldü. Ülkenin ithalatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalmıştı.

Gümrükler Genel İdaresi Sözcüsü Lu Daliang, dış ticaretin ilk çeyrekte direnç gösterdiğine dikkati çekerek, "Olumlu başlangıç dış ticaretin yıl boyunca nitelikli ve istikrarlı gelişimi için iyi bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'ya ihracat arttı, ABD'ye azaldı

Martta Çin'in Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yüzde 3,38, bu ülkelerden ithalatı ise yüzde 3,4 arttı.

Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 7,68 azalırken ABD'den ithalatı yüzde 5,64 yükseldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracat yüzde 35,43, bu ülkelerden ithalat ise yüzde 2,17 artış kaydetti.

Çin'in bu dönemde dış ticaretinde en fazla artış görülen ülke Rusya oldu. Rusya'ya ihracat yüzde 136,43, bu ülkeden ithalat ise yüzde 40,5 arttı.

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