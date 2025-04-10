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Ekonomi

Çin, tarife gerilimi nedeniyle ABD'den film ithalatını azaltacak

Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilim nedeniyle bu ülkeden film ithalatını azaltacağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Çin, tarife gerilimi nedeniyle ABD'den film ithalatını azaltacak

Pekin

Çin'de vizyona girecek yabancı filmlerin seçilmesi ve uygulanan kotalardan sorumlu Çin Film İdaresi (CFA), ABD'nin tarife artışlarının sinema sektöründeki alışverişi nasıl etkileyeceğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Çin'e karşı tarifeleri istismar ederek "yanlış tercih" yaptığı, bu durumun "Çinli izleyicilerin ABD filmlerine ilgisini kaçınılmaz olarak azaltacağı" belirtildi.

CFA'nın piyasa kurallarına uygun hareket ederek izleyicilerin tercihine saygı duyacağının ifade edildiği açıklamada, ABD filmlerinin ithalatının "makul ölçüde azaltılacağı" bilgisi verildi.

Açıklamada, Çin'in dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olduğu belirtilerek, piyasadaki talebi karşılamak üzere kaliteli yabancı yapımların seyirciyle buluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.

Mevcut ticaret anlaşmaları uyarınca Çin'de her yıl 34 yabancı film gösterime giriyor. Gelir paylaşımı esasına göre yapılan gösterimlerde filmin sahibi olan stüdyo bilet gelirlerinin yüzde 25'ini alıyor.

ABD ile Çin arasında tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 84 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.

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