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Ekonomi

Çin hava yolu şirketleri 2024'te 730 milyon yolcu taşıdı

Çin'de hava yolu taşımacılığının 2024'te 730 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Çin hava yolu şirketleri 2024'te 730 milyon yolcu taşıdı

Pekin

Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) verilerine göre, ülkede hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı, 2024'te geçen yıla kıyasla yüzde 18 artış kaydetti.

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 730 milyona ulaşırken, tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

Hava yolu şirketleri 5,39 milyon seferde 13,81 milyon saat uçuş yaparken yıl boyunca hiç kaza meydana gelmedi.

Bu yıl 14 Ocak-22 Şubat arasındaki 45 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde 90 milyon yolcunun hava yoluyla seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Çin hava yolu şirketleri 2023'te 640 milyon yolcu taşımıştı.

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