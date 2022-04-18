Dolar
14.64
Euro
15.82
Altın
1,990.01
ETH/USDT
2,916.00
BTC/USDT
39,078.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 27,01 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon dolara) ulaştı.

Emre Aytekin   | 18.04.2022
Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü

PEKİN

GSYH, 2021'in son çeyreğine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Çin ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetmişti.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, "Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik etkili tedbirler sayesinde ekonominin ilk çeyrekte istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanma tedbirleri halen sürüyor. Kapanmanın ekonomiye somut etkisinin, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde görüleceği tahmin ediliyor.

İlk üç ayda katma değerli sanayi üretimi yüzde 6,5, perakende satışlar yüzde 3,3 ve sabit sermaye yatırımları yüzde 9,3 artış gösterdi.

Kentlerdeki işsizlik oranı martta, önceki aya göre yüzde 0,3 artışla yüzde 5,8'e çıktı.

UİB, yurt içindeki ve yurt dışındaki belirsizliklerin sürdüğünü, makroekonomik dengeleri ve istihdamı istikrarlı şekilde sürdürmek işin ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacağı kaydetti.

Çin'de hükümet, 2022'de ekonomik büyüme hedefinin "yüzde 5,5 civarında" olacağını bildirmişti.

Dünya Bankası, bu yılın başında, Çin'in 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5,4'ten yüzde 5,1'e düşürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı
Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü

Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor

Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor