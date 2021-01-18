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Ekonomi

Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,3 büyüdü

Çin ekonomisi 2020'de önceki yıla göre yüzde 2,3 oranında büyüme gösterdi. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası geçen yıl 101,60 trilyon yuan (15,68 trilyon dolar) seviyesini gördü.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.01.2021
Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,3 büyüdü

Tokyo

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GDP) geçen yıl 101,60 trilyon yuan (15,68 trilyon dolar) seviyesini gördü.

Ekonomisi 2020 yılında yüzde 2,3 büyüyen Çin, Ekim-Aralık arasına denk gelen 2020'nin son çeyreğinde ise önceki yılın aynı çeyrek dönemine kıyasla yüzde 6,5 büyüdü.

Böylelikle 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin ekonomisi, son 3 çeyrek dönemdir büyüme sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi dolayısıyla ülkenin 1974'ten beri yıllık en yavaş ekonomik büyümeyi sergilediği kaydediliyor.

Gayri safi yurt içi hasıla 2019'da 99,09 trilyon yuan (yaklaşık 14 trilyon 380 milyar dolar) olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre yıllık büyüme oranları 2019'da yüzde 6,1, 2018'de 6,6, 2017'de 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 olmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020'de Çin'in yüzde 1,9 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti.

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