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Ekonomi

Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı

Benzinin ton fiyatında 240 yuan, motorininkinde ise 230 yuan artış yapıldı.

Emre Aytekin  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı

Pekin

Çin, uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 240 yuan (33,30 dolar), motorininkinde ise 230 yuan (31,91 dolar) artışa gidileceğini duyurdu.

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC), Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) ve rafinerilere petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata süre gözetilmeden doğrudan müdahale ediliyor.

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